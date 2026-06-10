▽バレーボール・ネーションズリーグ男子（１０日、中国）日本３−０ウクライナバレーボールの国際大会ネーションズリーグ（ＮＬ）で２大会ぶりのメダル獲得に挑む世界ランク７位の日本は、同１８位のウクライナとの初戦を迎え、３―０のストレート勝ちを収めた。第１セットを２５―２２、第２セットも２５―２１と連取した日本は第３セット、１４―１４から３連続失点し、３点ビハインド。ただその後、連続得点からミドルブ