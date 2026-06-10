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米１０年債利回りは４．５２８％に上昇して始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間09:02）（%） 米2年債 4.118（+0.000） 米10年債4.528（+0.012） 米30年債5.012（+0.015） ドイツ3.067（+0.024） 英国4.921（+0.018） カナダ3.493（+0.006） 豪州4.890（-0.029） 日本2.690（+0.008） ※米債以外は10年物