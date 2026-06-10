きょうの為替市場、ドル円は１６０円台半ばでの推移で変化はない。先ほど米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になり、概ね予想通りではあったものの、コア指数の前月比が０．２％の上昇と予想を下回ったことで、利上げ期待は一服している模様。ただ、ＦＲＢのタカ派姿勢を正当化する内容に変わりはない。 ロンドン時間に日銀の植田総裁が肝嚢胞感染症の治療で入院したと伝わった。今月の決定会合は欠席する意向。議長は氷見野