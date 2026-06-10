【新華社福州6月10日】中国交通運輸部が台湾島東部海域で6日から実施していた海上交通特別法執行・測量行動が10日、無事に終了した。中国の海上行政・法執行権を全面的に履行し、遠洋での法執行パトロールと重点水域での航行管制能力を高め、海上交通の安全を保障し、国家の権益を守ることを目的に、中国交通運輸部が福建海事局、広東海事局、東海航海保障センター、東海救助局と共同で実施した。日本とフィリピンが中国台湾島