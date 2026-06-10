ハロー！プロジェクトの11人組グループ・Juice=Juiceが9日、『ASIA CULTURE FESTIVAL 2026』に登場。ヒット曲を披露し会場を盛り上げました。このイベントは、アジア全体へと広がる国際文化交流の場となることを目指して開催されたもので、表彰式やライブなどが行われました。Juice=Juiceは、ポップカルチャーシーンをけん引し多くの支持を集めたグループに贈られる『アジア・ポップカルチャーグループ賞』を受賞しました。■段原