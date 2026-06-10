こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 5257」と「NGC 5258」。おとめ座の方向、地球から約3億光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 5257」と「NGC 5258」。2つあわせて「Arp 240」としても知られる（Credit: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University)）】手をつ