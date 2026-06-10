◇交流戦阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日みずほPayPay）阪神・立石正広内野手が、4戦連続安打となる二塁打を放った。3回先頭で打席に立つと、ソフトバンク先発・松本晴から左翼線への二塁打。チャンスメークに成功した。「カウントを取りたいところを、1球で仕留められたところは良かった」これで4戦連続安打。1番打者としての役割を果たしている。「毎日全力を出そうという中で、やりたい再現が打席でできてき