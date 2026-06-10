藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月9日（火）の同番組には、1児のママ・新川優愛、2児のママ・江藤菜摘、1児のママ・岡田結実がゲスト出演した。岡田は2025年に一般男性と結婚し、2026年2月に第1子出産を報告。岡田が体験したばかりの初産を振り返ると、ほかのママたちは衝撃を受けて…。【映像】岡田結実「後悔している」マザーズバッグを公開。先輩ママ・藤本美貴「なんで!?」岡田