シャルケは10日、デュッセルドルフから日本代表MF田中聡(23)を獲得したことを発表した。2030年までの長期契約となる。田中は今冬にサンフレッチェ広島からドイツ2部のデュッセルドルフへ完全移籍。リーグ戦13試合の出場で2アシストを記録したが、チームは17位で3部降格となった。一方、シャルケは2部優勝を飾り、4シーズンぶりの1部復帰を果たしている。加入に際して田中は「シャルケの担当者の方々は、ブンデスリーガにおけ