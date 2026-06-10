Jリーグは10日、5月度の「明治安田Jリーグ百年構想リーグ KONAMI 月間MVP」「月間ベストゴール」「月間ヤングプレーヤー賞」「月間ベストセーブ」の受賞者を発表した。J1百年構想リーグEASTの月間MVPは、5試合4ゴールの鹿島アントラーズFWレオ・セアラ。受賞に際してJリーグ公式サイトを通じ、次のようにコメントしている。「5月の月間MVPを受賞できて、すごく嬉しく思っています。ただ、自分の力だけで獲ることができた賞では