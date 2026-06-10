【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRST SOTA・RYUHEI・JUNON＆STARGLOW ADAMの四人がDAZNのサッカーの祭典を盛り上げるオリジナル番組に出演することが決定した。 ■サッカー大好きスター達がサッカーの祭典を盛り上げるべく集合！ DAZNでは、日本時間6月12日に開幕するサッカーの祭典の全104試合がライブ配信されるとともに、大会期間中はリアルタイムに各種データをライブ