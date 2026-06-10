10日（水）にバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンド第1週の1戦目が行われ、バレーボール男子日本代表は男子ウクライナ代表と対戦した。 10日（水）より開幕したVNL2026の男子大会。就任2年目のロラン・ティリ監督率いる男子日本代表は初戦を白星で飾り、勢いに乗ることができるか。前回大会の男子日本代表は準々決勝で男子ポーランド代表に敗れ、メダルを