■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド 日本 3ー0 ウクライナ（日本時間10日、中国）【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪” ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグが中国・臨沂で開幕した。24年以来2大会ぶりの表彰台を目指す男子日本代表（世界ランク7位）は、ウクライナ（同18位）にセットカウント3ー0（25ー22、2