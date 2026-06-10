巨人の戸郷翔征投手（２６）は１０日の楽天戦（楽天モバイル）に先発。９回１３４球を投げて５安打無失点と完封勝利。自己最多の１４奪三振を記録し、完全復活を遂げた。戸郷は１点の援護をもらった直後の初回に先頭の佐藤を見逃し三振、続く辰巳を中飛に打ち取り８球で二死に。３番・平良に死球を与えるも、４番の浅村を４球で空振り三振とし好スタートを切った。３点リードの５回には圧巻の３者連続三振を披露するなど、今