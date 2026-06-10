阪神・藤川球児監督（４５）の退場処分について、福家責任審判が試合後に説明した。事の発端は７回一死から一塁走者・熊谷が盗塁死となった場面。虎将はリクエストを要求したが、リプレー検証の結果、判定は変わらずアウト。すると和田ヘッド、藤本コーチとともにベンチを出て抗議を行い、その後退場が宣告された。福家責任審判は「本年からリプレーセンターが設置され、リプレーセンターで一括してジャッジをしています。そ