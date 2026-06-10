ヤクルトのホセ・オスナ内野手（３３）が１０日のオリックス戦（京セラ）に「５番・一塁」でスタメン出場し、２９試合ぶりとなる３号２ランを放った。待望の一発だった。２―８の９回、二死一塁で迎えた第４打席。オスナが相手先発・曽谷の外角高めの直球を捉えた打球は、高く舞い上がり左中間スタンドへ着弾。表情を変えることなく、ゆっくりとダイヤモンドを一周した。試合は４―８で敗れたが、池山隆寛監督は「ようやく１