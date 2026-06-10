◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武５×―４広島＝延長１０回（１０日・ベルーナドーム）広島は連夜のサヨナラ負けで、今季最多タイの借金１２に戻った。交流戦は３勝９敗１分けとなり、残り５試合。４年ぶりの負け越しが決まり、新井貴浩監督の指揮下では初めてとなった。このカードだけでなく、４日の日本ハム戦と５日のオリックス戦で延長１２回を戦うなど紙一重の展開ばかり。９回２死一塁で代打・モンテロが起死回生の