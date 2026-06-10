お笑い界が出産ラッシュに沸いている。お笑いコンビ・笑い飯の哲夫が１０日、水曜パートナーを務めるＦＭ大阪「赤ｍａｒｕ」（月〜木曜・午後３時）に生出演し、５１歳で第４子が生まれたことを報告したが、哲夫以外にも誕生報告が続いている。お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上は、妻でタレントやダンサーとして活動する、いとくとらとの間に、第１子、第２子となる男女の双子が誕生したことを４月３０日にラジオで生報告