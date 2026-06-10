◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス８―４ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）投打の歯車がかみ合わない。先発の高橋が相手打線の粘りに苦しみ、５回途中までに１１７球を擁する苦しい投球。救援した荘司も４安打を許し、この回だけで７失点とリードを広げられた。先制したかった打線も曽谷の１５０キロ超の速球、スライダーに苦しみ５回まで一人の走者も出せず６回、モンテルの適時二塁打、増田の適時打でようやく