暑い日が続くと、ついアイスに手が伸びがち。【セブン-イレブン】では、ちょっと贅沢感のある「新作アイス」が登場中。自分へのご褒美として味わうのもおすすめです。今回はマニアが「おいしい」と評価したアイスも含め、今すぐ食べたくなりそうな新作をご紹介。ひんやりとして、気分もリフレッシュできるかも。 香ばしさが楽しめそうなコーンタイプ @sweets.wantaさんが「買い占めたいくらいおいしい」と絶賛した