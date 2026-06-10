◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人・戸郷が９回１３５球で自己最多１４奪三振の快投で今季初完封勝利を飾った。これで巨人の先発投手は４日のオリックス戦（東京Ｄ）から田中将が７回、井上が自身初の９回完投勝利、ウィットリーが６回１／３、西舘が７回、則本が６回１／３、戸郷が完封と６戦連続で７回のマウンドにも上がっている。５月３１日の日本ハム戦（