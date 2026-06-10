バッグの中で小物が迷子になったり、荷物の持ち運びに不便を感じたり……。そんな“ちょっとした困りごと”を解決してくれそうなアイテムを【セリア】で発見しました。手持ちのバッグに付けるだけで使える便利グッズは必見です！ 推し活にも活躍！ リングタイプのカラビナ 【セリア】「カラビナキーホルダー オーロラリング」\110（税込） オーロラに輝くクリア素材のカラビナは、バッグに付