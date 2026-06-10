◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が６連勝。交流戦９勝３敗２分けとなり、阪神を抜いてセ・リーグ首位に浮上した。大城卓三捕手（３３）は先発・戸郷翔征を自己最多１４奪三振での今季初完封に導いた。バッテリーでの共同作業で成り立つものだが「もう、戸郷さまさま。ナイスピッチングです」と試合後は後輩右腕だけをひたすら褒めた。快投の要因は「非常に真っ