◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４―２ＤｅＮＡ（１０日・エスコンフィールド）日本ハムは同点の７回、１死二、三塁から水谷が決勝の左前２点適時打。投手陣も７回２失点の加藤貴から田中、柳川につなぐ盤石のリレーで、２４年８月以来となる６連勝を飾った。しかし、パ・リーグ上位の西武、ソフトバンク、オリックスもそろって勝利。特にソフトバンクと西武は交流戦でも上に立たれ、交流戦優勝への障壁となってい