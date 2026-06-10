「ファーム・西地区、広島４−２阪神」（１０日、由宇球場）阪神は手痛い失策が絡んで逆転負け。２点リードの六回、一塁・アルナエスの後逸もあって、小川が逆転を許した。この失策も含め、内野陣が計４失策。１０日の試合終了時点で、阪神２軍の失策数は「５７」で、ファーム・リーグ西地区で最多となっている。なお、先発の伊原は５回３安打無失点。自身初の開幕ローテ入りを果たしながら「腰部の張り」で２軍調整中の左