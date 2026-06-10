アジアカルチャーの「現在地」を世界に向けて発信する祭典「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」のセレブレーションライブが１０日、東京ガーデンシアターで行われた。この日のトリとなったガールズグループ・Ｋｅｐ１ｅｒのステージ直前に、ファンの“愛ある叫び”が会場を一つにする印象的な一幕があった。この日はＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ、ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ、ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ、Ｄ