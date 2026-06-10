1回、不調を訴え一時ベンチに戻る先発の古謝（右）を見つめる楽天・塩川監督代行＝楽天モバイルパーク三木監督の休養という決断も、苦境の楽天への特効薬とはならなかった。塩川ヘッドコーチを監督代行に据えて臨んだ10日の初戦は巨人に0―7の大敗。険しい再出発に、監督代行は「もがいて、もがいて打破しないと、本当にずるずる行ってしまう。この負けを無駄にしない」と危機感をにじませた。先発の古謝が上半身の違和感で、