巨人７−０楽天（交流戦＝１０日）――巨人が引き分けを挟んで６連勝で首位に浮上。序盤から効果的に得点し、戸郷が自己最多の１４奪三振で２季ぶりの完封勝利。楽天は５連敗で自力優勝が消滅した。◇ソフトバンク６−２阪神（交流戦＝１０日）――ソフトバンクが４連勝で６カード連続の勝ち越し。四回に柳田のソロと敵失で同点とし、五回に近藤のソロで勝ち越した。阪神は投打ともに精彩を欠き、首位陥落。◇中日１１−４ロ