◇交流戦オリックス8―4ヤクルト（2026年6月10日京セラドーム）連勝で3カードぶり勝ち越しを決めたオリックス・岸田監督は「（勢いに）乗っていきたいなとは思いますよね。そんな簡単じゃない。一個一個戦うしかないので」と、かぶとの緒を締めた。初回に中川の犠飛で先制しながらも、4回まで8残塁の拙攻。突破口を切り開いたのは、5回2死一、二塁で左前適時打を放った山中だった。相手先発・郄橋をマウンドから