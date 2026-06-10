「楽天０−７巨人」（１０日、楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が快勝。６月は引き分けを挟んで６連勝といまだ負けなしで、３年ぶりの交流戦勝ち越しを決めた。阪神が敗れ、首位浮上となった。先発・戸郷が相手を寄せ付けない力投を見せた。得点圏に走者を許したのは四回のみで、２死一、二塁も村林を右飛に打ち取って無失点。１３４球の熱投で１４奪三振、被安打５で２年ぶり完封勝利となった。橋上監督代行は「見事でし