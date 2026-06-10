日本航空（JAL）は6月10日、米メジャーリーグ（MLB）のロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手を描いた特別塗装機「DREAM SHO JET」（エアバスA350-900型機、機体記号：JA08XJ）の運航を終了した。DREAM SHO JETは、夢を抱く若者たちを応援するプロジェクト「DREAM MILES PASS（ドリームマイルパス）」の一環として、2024年9月29日に就航。機体左側にはヘルメット姿、右側にはグラブを手にした姿を中心に、投打の「二刀流