JALUXは、「東京咖喱組 咖喱せんべい」を6月1日から先行発売している。東京咖喱組 咖喱せんべいは、国産米100％のうるち米を使った薄焼きせんべいに、ターメリックやクミンなど複数の香辛料を練り込んだカレーフィリングを挟んだ重ね仕立てとした。薄焼きせんべいの食感と塩味に、カレーフィリングの香辛料の風味を組み合わせた。価格は、6個入918円、12個入1,728円、18個入2,592