YouTubeチャンネル「アパートメントラボ - Apartment Labo.」が「賃料4万台！？壁面埋込Wi-Fi・広々した洋室8.4帖・追い焚きなど設備充実な一人暮らしのお部屋【東広島物件紹介】【カルミア（Kalmia）】」と題した動画を公開した。動画では、広島県東広島市黒瀬町にあるアパート「Kalmia II」と「Kalmia」のルームツアーを通じて、「隠れコストを節約できる」という一人暮らし向けの充実した設備を紹介し