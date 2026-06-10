一人暮らしはしたいが、まず家賃のハードルが高すぎる。都会では特にそうだろう。アットホームが2026年4月に発表した家賃動向調査によると、東京23区のシングル向けマンションの家賃は22カ月連続で値上がりし、平均11万円を超えているという。親の持ち家があるなら、子どもたち世代が出たくない、自宅で暮らしたいと思うのも当然かもしれない。だが親世代は、子どもが自立することを想定して老後を考えていたりするから、互いに相