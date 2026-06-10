グローバルボーイズグループ・JO1の川西拓実が、今年メジャーデビュー20周年を迎える4人組ロックバンド・MONKEY MAJIKとコラボレーションソング「Unstoppable」を17日にデジタルリリースすることが10日、発表された。【写真】MONKEY MAJIKとのコラボレーションソングジャケット川西は、以前から音楽に親しむようになったルーツとしてMONKEY MAJIKの存在を挙げており、「いつか共演したい憧れのアーティスト」として数々のメデ