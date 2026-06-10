アメリカのトランプ大統領は戦闘終結をめぐる交渉について、イラン側が「時間をかけすぎた」として「代償を払わなければならなくなる」と警告しました。トランプ大統領は10日、SNSに投稿し、「イランは良い条件で合意できるはずだったのに、交渉に時間をかけすぎた」と指摘。「いまや、代償を払わなければならなくなる」と警告しました。また、トランプ氏は「FOXニュース」の電話インタビューに対し、交渉の停滞を理由に、イランの