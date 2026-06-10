俳優の上白石萌音さん（28）が10日、都内で行われた『第51回菊田一夫演劇賞』の授賞式に登場。海外公演での観客の反応について語りました。菊田一夫演劇賞は、大衆演劇の舞台ですぐれた業績を示した作家や演出家、俳優などを表彰するもの。上白石さんは舞台『ダディ・ロング・レッグズ』のジルーシャ・アボット役、『千と千尋の神隠し』の千尋役の演技が評価され、選出されました。■上白石萌音「まさかまさかという感じ」上白石さ