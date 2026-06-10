きょう午後、大阪市内の地下街で「20代の女性が刺された」と通報がありました。現場から男2人が逃走していて、警察が行方を追っています。午後7時45分ごろ、大阪市の天王寺駅付近の地下街「あべちか」で、「女性が刺された」と119番通報がありました。警察などによりますと、20代から30代くらいの女性が首筋あたりを3か所ほど刺され、病院に搬送されたましたが、命に別状はないということです。目撃した人「きゃーっていう声が聞こ