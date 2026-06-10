1回、中日・石川昂（奥）に2ランを浴びたロッテ・毛利＝ZOZOマリン10日の中日戦で、ロッテの毛利は10失点で3回しか持たず「立ち上がりからこのような展開になってしまい、申し訳ない」とうなだれた。一回に石川昂の2ランなどで5点を失い、三回は鵜飼に満塁本塁打を浴びた。サブロー監督は新人サウスポーを出場選手登録から外すとした上で「体調とメカニックを整えて、また帰ってきてもらう」と復調を願った。チームの4月4日以