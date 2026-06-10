◇プロボクシング59・9キロ契約6回戦藤木勇我《TKO2回2分5秒》ウィラ・ミカム（2026年6月10日東京・後楽園ホール）世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の「THEKING」藤木勇我（18＝大橋）がプロデビュー戦で2回TKO勝ちし、プロ初勝利を挙げた。自慢の左ジャブで鮮烈なインパクトを残した。藤木は初回から武器とする左ジャブを飛ばすと、中盤にはその左ジャブで相手をぐらつかせ満員の後楽園ホールをどよめかせた。2