6月10日、大井競馬場で東京ダービー（Jpn1・3歳・ダ2000m）が行われ、戸崎圭太騎乗のフィンガー（牡3・美浦・田中博康）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は1万2431人で前年比115.5%（1万765人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。売得金、前年比はややダウン●東京ダービー 売得金額25億2089万2200円（前年比98.7%・25億5488万5700円）●東京ダービー 当日の総売得金額47億1900万2430円（前年比95.5％・49億4087万6760円