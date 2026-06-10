6月10日、大井競馬場で行われたダートクラシック第2戦・東京ダービー（交流G1・ダ2000m）は、羽田盃を制したフィンガーが二冠を達成した。2着では新興勢力のシルバーレシオ、3着にはリアライズグリントが入り、JRA勢が馬券圏内を独占した。【レース動画】フィンガーが二冠達成…東京ダービー東京ダービー、勝利ジョッキーコメント1着フィンガー戸崎圭太騎手「先生（田中調教師）とも、この馬の良さを生かすにはタフな競馬がい