6月10日、大井競馬場で行われたダートクラシック第2戦・東京ダービー（交流G1・ダ2000m）は、羽田盃を制したフィンガーが二冠を達成した。2着では新興勢力のシルバーレシオ、3着にはリアライズグリントが入り、JRA勢が馬券圏内を独占した。1着フィンガー田中博康調教師「正直に驚いています。力を付けているのはわかっていましたが、ここまで来るとは。フィンガーはじめ、皆さまに感謝しています。距離がむしろ伸びた方がいい