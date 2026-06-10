【モデルプレス＝2026/06/10】Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が立ち上げた新たなエンタテインメントメディア『CEREMONY』の第2弾が、6月10日にKアリーナ横浜で開幕。早くも2027年の開催が決定した。【写真】ミセス、衣装でヒーローズジャーニー表現◆Mrs. GREEN APPLE「CEREMONY」第2弾が開幕初日公演には、Mrs. GREEN APPLEをはじめ、AI、asmi、ORANGE RANGE、s**t kingz、超ときめき♡宣伝部、TOMORROW X TOGETHERら、多