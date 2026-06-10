◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク６―２阪神（１０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは貴重なリリーフ左腕・ヘルナンデスの出場選手登録を左肘のコンデション不良のため抹消した。試合後に小久保裕紀監督は「炎症は軽度。今シーズンだめとかは全然ない。すぐに戻ってこられる状態ではない」と話した。ヘルナンデスは２４試合に登板し、０勝０敗１０ホールド、防御率１・１９で、ブルペンを支えていた。