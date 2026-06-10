◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人・浦田俊輔内野手が２盗塁を記録し、リーグ単独トップの１７盗塁＆交流戦単独トップの８盗塁となった。その上で「数字はあんま考えていないです。毎日試合があるので。その積み重ねだと思っているので」と冷静に振り返った。「１番・三塁」で出場。初回先頭で、死球で出塁すると直後の松本の打席で盗塁成功。「いつも積極的にとい