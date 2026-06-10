せっかく浴衣を着るなら、とびきり映えて可愛いものを選びたい...なんてコ集合！今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、可愛げと品のよさをまとえる「ワントーンカラー浴衣」をご紹介します。やんちゃんが魅せる夏のひとときをぜひチェックしてね♡夏と浴衣金川紗耶が熱演夏ならではの特別な装い、浴衣。いつもとは違うファッションだからこそとびっきり映えて、可愛い自分でいたい。浴衣姿ならではのはんなりした品のよさや、