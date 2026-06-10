【アルカナディア2026年6月トークライブ】 6月10日19時より配信 コトブキヤは、配信番組「アルカナディア2026年6月トークライブ」にコミカライズやプラモデルコンテスト情報などを公開した。 「アルカナディア」のキャラクター「ギィ」を主人公としたコミカライズ「アルカナディア BURNING BRIGHT！」第1話が生配信に合わせてアルカナディアオフィシャルサイトにて公開。全