◆プロボクシング▽５９・９キロ契約６回戦〇藤木勇我（２回ＴＫＯ）ウィラ・ミカム●（１０日、東京・後楽園ホール）アマチュアボクシングで４９戦全勝（３３ＲＳＣ）を誇り世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝がプロデビュー戦に臨み、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級１５位ウィラ・ミカム（２８）＝タイ＝を２回２分５秒ＴＫＯで下した。リング上で「必ず世