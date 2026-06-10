◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）佐々木が逆方向に放った打球は左前で落ちた。２試合連続「９番・右翼」で出場。１―０の３回、先頭の泉口が右中間三塁打で出塁し、第１打席はチャンスで回ってきた。「外野フライでもＯＫという楽な気持ちでいけました」。２番手・藤原の初球、外角高め直球をはじき返し、追加点をもぎ取った。どの打順でも役割は変わらない。５日のロ